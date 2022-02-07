Зеленский должен рассмотреть петицию про отмену ДПА-2022: она набрала 25 тыс. голосов

Президента Украины Владимира Зеленского просят отменить в этом году государственную итоговую аттестацию (ДПА) для учеников 4, 9 и 11 классов. Но не во всех областях, а только в тех, что находятся в "красной" зоне.

Об этом говорится в электронной петиции, появившейся на официальном сайте президента. Петиция уже набрала 25 тыс. голосов, и теперь президент должен ее рассмотреть.

На странице петиции №22/133870-еп указано, что ее инициатор – Пацалюк Петр Александрович. В тексте обращения он отметил, что в "красных" регионах ввели дистанционное обучение. Однако количество времени для проработки и усвоения программы школьниками на онлайн-обучении по сравнению с очным форматом неэквивалентно.

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"По моему мнению, ученикам достаточно тяжело подготовиться к экзамену на дистанционной форме обучения", – считает украинец.

Поэтому он предлагает в 2022 году отменить ДПА для учеников 4, 9 и 11 классов. Кроме того, добавил Пацалюк, ученикам, оказавшимся в аналогичной ситуации в 2020-м и 2021-м годах, ДПА отменили. И, уверен украинец, поступить так же и в этом году будет справедливо.

Петиция была зарегистрирована 31 января 2021 года. По состоянию на 10:00 понедельника, 7 февраля, она набрала лишь 1528 голосов из 25 тысяч, необходимых для того, чтобы ее рассмотрел президент. Однако уже на 10 февраля петицию поддержали более 25,5 тыс. человек – теперь глава государства должен за нее взяться.

В "красной" зоне на 10 февраля две области – Ивано-Франковская и Ровенская. Однако с 00 часов 00 минут 11 февраля к ним присоединятся Закарпатская, Луганская и Хмельницкая. Но на дистанционном обучении находятся школьники во многих регионах и уже не первую неделю.

Онлайн-формат ввводят в отдельных городах, школах и даже классах, если среди детей и сотрудников школ много больных COVID-19, гриппом и ОРВИ. По последним данным, обнародованным министром образования и науки Сергеем Шкарлетом 3 февраля, в стране учились дистанционно в 8671 школах, еще 56 были на каникулах – то есть дети вообще не занимались.

ДПА – это письменные экзамены, которые обязательно должны сдавать ученики 4, 9 и 11 классов. Среди предметов, которые оценивают украинский язык и математика. Выпускники сдают ДПА в форме ЗНО.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

ДПА в 2021 году из-за коронавируса отменили – но только для учеников 4 и 9 классов, а вот 11-классники его все равно сдавали. В 2020 году из-за пандемии в Украине освободили от ДПА всех учеников, в том числе выпускников школ, они сдавали только ВНО.