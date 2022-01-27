Дистанционка в Киеве: в КГГА рассказали, закроют ли школы на карантин

Светлана Кузьменко
Моя Школа
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В КГГА сообщили, что заболеваемость среди школьников не является критической

В Киеве будут закрывать школы на карантин и переводить школьников на дистанционное обучение. Но это решение – за руководством каждой отдельной школы.

Сейчас ситуация с заболеваемостью COVID-19, гриппом и ОРВИ среди преподавателей и учеников не является угрожающей. Об этом заявил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский, – говорится в сообщении на официальном портале Киева.

Как сообщил Мондриевский, по состоянию на 27 января среди учителей и учеников столичных школ болеют COVID-19, гриппом и ОРВИ чуть больше 1%.

И поскольку эпидситуация в заведениях не является угрожающей, столичная власть оставляет решение о формате обучения на усмотрение руководства школ.

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"Мы даем возможность руководителям школ самостоятельно принимать решение о переводе на дистанционную форму обучения классов или всего учебного заведения в зависимости от ситуации", – отметил заместитель председателя КГГА.

Чиновник объяснил, что это решение позволит, с одной стороны, разорвать цепочку заболеваемости в учреждениях с высоким уровнем заболеваемости. И в то же время – оставить детей за партами в школах, где больных мало. То же касается и детских садов, добавил Мондриевский.

Таким образом, киевские власти не поддержали рекомендацию Министерства образования и науки перевести учеников 5-11 классов на дистанционное обучение, которое он предоставил. Хотя МОН так же оставил это решение за руководством школ, которые должны учитывать уровень заболеваемости именно в их заведении.

Как работать школы во время карантина

  • Для работы в офлайн-режиме в школах должно быть вакцинировано от коронавируса 100% сотрудников в "желтой" и "оранжевой" зонах (нужна хотя бы одна доза) и 100% в "красной" (только обе дозы). Все они должны иметь документы, подтверждающие прививку против COVID-19, медицинские противопоказания или справку переболевших. Если уровень вакцинации ниже – администрация обязана перевести детей на дистанционное обучение, за исключением учеников 1-4 классов. Об этом говорится в постановлении Кабмина №1236.

  • Министр здравоохранения Виктор Ляшко в конце сентября 2021 года сообщил, что даже при условии необходимого уровня вакцинации среди работников школ могут отправить на карантин как отдельный класс, так и всю школу. Класс – если заболевает кто-то из учащихся. Школа – если таких классов будет более 50%.

  • Согласно закону "Об образовании", школы наделены автономией, заключающейся в самостоятельности, независимости и ответственности в принятии решений по академическим (образовательным), организационным, финансовым, кадровым и другим вопросам деятельности. Кроме того, согласно ст. 38 закона "О полном общем среднем образовании", руководитель заведения среднего образования вправе определять режим работы заведения.

  • Однако местные власти осенью 2021 года массово отправляли детей на дистанционное обучение независимо от уровня вакцинации учителей, причем и учеников начальной школы тоже. А где-то школьники были на длительных каникулах, которые с одной недели продлили до двух или даже трех. Как тогда учились во всех регионах Украины – OBOZREVATEL собрал все, что известно здесь.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Канадские ученые пришли к выводу, что дистанционное обучение повышает риск развития депрессии и тревожности у старших школьников. Кроме того, более половины украинцев негативно относятся к дистанционному обучению. По сравнению с 2020 годом, в 2021-м выросло количество граждан, считающих онлайн-обучение опасным для психики детей. Против онлайн-обучения выступают ВОЗ и ЮНИСЕФ.

  • В Украине – бум на частные дистанционные школы. Многим родителям не нравится ни организация обучения, ни уровень знаний на дистанционке. Поэтому некоторые начали задумываться об альтернативных формах обучения, и одна из таких – частные дистанционные школы.

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