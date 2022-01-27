Дистанционка в Киеве: в КГГА рассказали, закроют ли школы на карантин

В Киеве будут закрывать школы на карантин и переводить школьников на дистанционное обучение. Но это решение – за руководством каждой отдельной школы.

Сейчас ситуация с заболеваемостью COVID-19, гриппом и ОРВИ среди преподавателей и учеников не является угрожающей. Об этом заявил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский, – говорится в сообщении на официальном портале Киева.

Как сообщил Мондриевский, по состоянию на 27 января среди учителей и учеников столичных школ болеют COVID-19, гриппом и ОРВИ чуть больше 1%.

И поскольку эпидситуация в заведениях не является угрожающей, столичная власть оставляет решение о формате обучения на усмотрение руководства школ.

Видео дня

"Мы даем возможность руководителям школ самостоятельно принимать решение о переводе на дистанционную форму обучения классов или всего учебного заведения в зависимости от ситуации", – отметил заместитель председателя КГГА.

Чиновник объяснил, что это решение позволит, с одной стороны, разорвать цепочку заболеваемости в учреждениях с высоким уровнем заболеваемости. И в то же время – оставить детей за партами в школах, где больных мало. То же касается и детских садов, добавил Мондриевский.

Таким образом, киевские власти не поддержали рекомендацию Министерства образования и науки перевести учеников 5-11 классов на дистанционное обучение, которое он предоставил. Хотя МОН так же оставил это решение за руководством школ, которые должны учитывать уровень заболеваемости именно в их заведении.

Где школьники уже учатся дистанционно – читайте в нашем материале "COVID-19 снова гонит за компьютер: где школьников отправили на дистанционку"

Для работы в офлайн-режиме в школах должно быть вакцинировано от коронавируса 100% сотрудников в "желтой" и "оранжевой" зонах (нужна хотя бы одна доза) и 100% в "красной" (только обе дозы). Все они должны иметь документы, подтверждающие прививку против COVID-19, медицинские противопоказания или справку переболевших. Если уровень вакцинации ниже – администрация обязана перевести детей на дистанционное обучение, за исключением учеников 1-4 классов. Об этом говорится в постановлении Кабмина №1236.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в конце сентября 2021 года сообщил, что даже при условии необходимого уровня вакцинации среди работников школ могут отправить на карантин как отдельный класс, так и всю школу . Класс – если заболевает кто-то из учащихся. Школа – если таких классов будет более 50%.

Согласно закону "Об образовании", школы наделены автономией, заключающейся в самостоятельности, независимости и ответственности в принятии решений по академическим (образовательным), организационным, финансовым, кадровым и другим вопросам деятельности. Кроме того, согласно ст. 38 закона "О полном общем среднем образовании", руководитель заведения среднего образования вправе определять режим работы заведения.

Однако местные власти осенью 2021 года массово отправляли детей на дистанционное обучение независимо от уровня вакцинации учителей, причем и учеников начальной школы тоже. А где-то школьники были на длительных каникулах, которые с одной недели продлили до двух или даже трех. Как тогда учились во всех регионах Украины – OBOZREVATEL собрал все, что известно здесь.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

Осенью 2021 года МОН рассылал в регионы письма с рекомендацией возобновить очное обучение в школах, поскольку там упорно не пускали детей за парты.