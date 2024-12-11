'Управляют по 30-40 лет'. В Украине предложили возобновить конкурсы на должность директора школы

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик предложила возобновить проведение конкурсов на должность директоров учреждений общего среднего образования. Как известно, во время действия военного положения территориальные общины могут назначать руководителей без соблюдения такого условия.

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Такую инициативу выдвинула Лещик во время встречи с министром образования и науки Оксеном Лисовым. Темы встречи чиновник опубликовала на официальной странице в Facebook.

Украинцы поддерживают такую инициативу и отмечают, что целесообразно проводить такие конкурсы. Свое мнение они высказали в группе в Telegram "Родители SOS". По их словам, некоторые руководители находятся в должности по 30-40 лет.

"Целесообразно, некоторые директора по 30-40 лет сидят на одном месте, всех родственников, знакомых пристроили, везде уже связи есть и чувствуют себя как на троне".

"Я закончила одну из киевских школ еще в 2001 году и в 6-м классе пришла новая директор, которая руководит школой по сегодняшний день. Уже 30 лет выходит".

"Конечно целесообразно! Нашего директора точно пора на пенсию отправить. Не справляется человек с обязанностями совсем".

Инициативы по возобновлению конкурсов придерживался и первый образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. Во время своей каденции он убежден, что конкурсная основа должна обеспечивать демократию, прозрачность и справедливость в выборе руководителей учебных заведений.

До начала полномасштабной войны большинство руководителей школ избиралось на должность в результате конкурса, который проводился в соответствии с законодательством. Отборочный процесс способствовал обновлению управленческого менеджмента и предоставлял возможность достойным кандидатам внедрять изменения в школах, в частности, реализовывать концепцию Новой украинской школы.

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