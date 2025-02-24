Устройте пресс-конференцию: учитель назвала топ-5 упражнений, чтобы заинтересовать школьников на уроке литературы

Ольга Липич
Моя Школа
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Устройте пресс-конференцию: учитель назвала топ-5 упражнений, чтобы заинтересовать школьников на уроке литературы

Многие учителя знакомы с ситуацией, когда учащиеся в классе не хотят читать литературные произведения и не могут обсуждать их в классе. Для того чтобы поощрять школьников больше читать и анализировать прочитанное, педагоги могут предложить им на уроке интересные упражнения в игровой форме.

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Учительница украинского языка и литературы, зарубежной литературы в Каменец-Подольском лицее № 17 Наталья Рудницкая рассказала "Вчися. Медіа", какие методы использует на своих уроках. По ее словам, такие упражнения развивают у учеников творчество и популяризируют чтение.

Упражнение 1. "5 вопросов"

Суть в том, что ученики должны прочесть статью о писателе или другой текст и подготовить к нему 5 вопросов (можно и больше).

Школьник выходит в центр класса и задает вопросы конкретно кому-то. Например, "Максим, скажи, пожалуйста, что пообещал Андерсен своей матери, когда был маленьким?". Если ребенок не знает ответа, вопрос переадресовывается другому.

Устройте пресс-конференцию: учитель назвала топ-5 упражнений, чтобы заинтересовать школьников на уроке литературы

Упражнение 2. "Правда/неправда"

Учащиеся знакомятся с текстом и составляют к нему 5 вопросов в формате "Правда, что ...?". Например, "Правда ли, что Щелкунчик был любимой игрушкой Фрица?".

Это полезное упражнение, поскольку дети тщательно читают произведение и задают вопросы, вспоминая такие детали, на которые никто и не обратил бы внимания.

Устройте пресс-конференцию: учитель назвала топ-5 упражнений, чтобы заинтересовать школьников на уроке литературы

Упражнение 3. "Факт или фейк"

Такие задания подбирает учитель. Можно использовать полуправду, добавляя к реальному факту несколько манипулятивного контекста. Например, "Леся Украинка владела основательными знаниями и хорошо училась в школе" (она не училась в школе).

Польза такого упражнения в том, что школьники учатся критически мыслить, воспринимать информацию, а также тщательно проверять услышанное или прочитанное.

Устройте пресс-конференцию: учитель назвала топ-5 упражнений, чтобы заинтересовать школьников на уроке литературы

Упражнение 4. "Пресс-конференция"

В игре есть участники: главный герой/героиня произведения или писатель; пресс-секретарь, которая проводит конференцию и другие ученики – журналисты. Пресс-секретарь представляет гостя, а журналисты задают вопросы по сюжету произведения.

Если герой или писатель не знает ответа, то ищет некий эвфемизм. Например, "На этот вопрос я затрудняюсь ответить..". Журналист отвечает самостоятельно: "Но из наших источников известно, что вы в это время…".

Упражнение интересно и полезно для школьников, потому что они должны внимательно прочитать произведение, чтобы смогут задать самые неожиданные вопросы.

Устройте пресс-конференцию: учитель назвала топ-5 упражнений, чтобы заинтересовать школьников на уроке литературы

Упражнение 5. "Автор и редактор или двойное эссе"

Суть упражнения состоит в том, что учащиеся должны объединиться в пары и написать эссе о прочитанном произведении. Лист бумаги делят пополам. На одной части ребенок пишет, а другая остается чистой. Затем дети обмениваются листами. На его части редактор дописывает все, что считает нужным. Через 5-7 минут автор просматривает свой текст и еще раз переписывает так, как нравится.

Упражнение полезно для того, чтобы школьники оттачивали письменную речь.

Устройте пресс-конференцию: учитель назвала топ-5 упражнений, чтобы заинтересовать школьников на уроке литературы

Как сообщал OBOZ.UA, ранее учитель истории поделился нестандартными идеями, как заинтересовать учеников на уроке.

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