УЦОКО отреагировал на громкий эксперимент, в котором носители языка не сдали НМТ по английскому

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) отреагировал на эксперимент, в котором британка и американец не сдали национальный мультипредметный тест (НМТ) по английскому языку. Так, они получили чуть больше 150 баллов.

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На официальном сайте УЦОКО указано, что это только два человека. Кроме того, они выполнили 32 задания всего за 20 минут. Тоби как тестирование рассчитано на час добросовестной работы. Поэтому представители иностранных государств на каждое задание потратили втрое меньше времени, чем предусмотрено стандартными условиями проведения экзамена.

Также ведомство отметило, что нет достоверной информации о том, насколько внимательно и вдумчиво участники эксперимента были настроены выполнять задания и понимали ли они, что на основе этих данных организатор эксперимента сделает глобальные выводы о сложности всех тестов по английскому языку.

"Попутно заметим также, что существование этих лиц и информация о них подтверждается только скрином переписки репетитора с кем-то, кто отвечает на английском, поэтому у читателя, который критически обрабатывает любые материалы из интернета, должно возникнуть сомнение в достоверности представленных материалов", – говорится в тексте сообщения.

УЦОКО также разобрал задания теста, который выполняли участники эксперимента и указали на ошибки. Кроме того, ведомство подчеркнуло, что в 2024 году почти 7% поступающих, которые скорее всего не являются носителями языка, получили 180 и более баллов. Среди них 1513 человек имеют самый высокий результат – 200 баллов.

Результаты пятой сессии НМТ, задания которой выполняли экспериментаторы, показывают, что 150 и более баллов получили почти 50% участников этой сессии (934 человека), а 200 баллов набрали 27 абитуриентов.

"Такая успешность поступающих ожидаема, ведь содержание заданий теста по английскому языку полностью соответствует Программе внешнего независимого оценивания по иностранным языкам, которая создана с учетом Общеевропейских рекомендаций по языковому образованию для уровня В1-В2, который является планируемым показателем овладения иностранным языком на этапе завершения получения полного общего среднего образования", – пишет УЦОКО.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что первые участники НМТ-2025 узнали результаты тестирования.

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