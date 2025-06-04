УЦОКО отреагировал на ''сливы'' заданий НМТ-2025: это лишь догадки

Абсолютное большинство опубликованных "слитых" материалов нынешнего национального мультипредметного теста (НМТ) являются перекличками и догадками, а не заданиями, которые предлагаются участникам во время тестирования. Об этом говорится в сообщении Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

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Как отмечает ведомство, иногда для иллюстраций своих утверждений комментаторы сети используют обнародованные недобросовестными участниками нынешнего тестирования задания. Сообщение с реакцией появилось на официальном сайте УЦОКО.

Там также отметили, что для сохранения материалов оценивания у участников экзамена изымаются черновики при выходе из аудиторий временных экзаменационных центров.

"Абсолютное большинство опубликованных материалов являются перекличками и догадками, а не задачами, которые предлагались абитуриентам. Частыми в таких иллюстрациях являются некорректно сформулированные условия и варианты ответов, неуместно подобранные источники, упущенные важные детали, которые затрудняют или делают невозможным избрание правильного ответа", – говорится в пояснении.

Напомним, УЦОКО призвал абитуриентов, которые будут сдавать НМТ в 2025 году, пользоваться только достоверными источниками информации. В частности, из-за того, что в сети распространяются "привлекательные" предложения вроде "официальные задания", "демонстрационные варианты" или "пробные тесты НМТ".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сети возникла дискуссия из-за "слива" заданий НМТ.

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