''Увидим, что будут выбирать дети''. Бабак рассказал, как будет действовать система грантов в 2024 году

Гранты на образование заработают с 2025 года, однако в ближайшее время Верховная Рада должна принять постановление об экспериментальном внедрении дофинансирования студентов. На этом заметил председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Чиновник подчеркнул, что в этом году образовательное ведомство проанализирует, какие специальности будут выбирать поступающие. А с помощью грантов государство планирует финансово стимулировать избирать нужные для государства профессии. Об этом говорится на официальном вебпортале парламента.

"В ближайшие недели правительство должно принять постановление, которое экспериментально введет гранты на обучение в высших учебных заведениях. Таким образом мы увидим, что будут выбирать дети, мы будем пытаться их финансово стимулировать выбирать нужные для государства профессии. По результатам эксперимента с грантовым поступлением мы сможем сделать выводы и правильно подкорректировать ко второму чтению законопроект №10399, чтобы он был принят до конца этого года и заработал уже со следующего года", – отметил чиновник.

По словам Бабака, полный переход на систему государственных грантов или льготного кредитования одновременно с отменой государственного заказа кажется несколько рискованным.

Он объясняет, что абитуриенты часто выбирают "модные" профессии, из-за чего страна может терять важные специальности, не популярные среди поступающих. Кроме того, чиновник отметил, что в Украине в то же время увеличивается госзаказ, например, на военные науки, на специальности, связанные с военной промышленностью.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в МОН сообщили, кто сможет получить больше средств на обучение за грантом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!