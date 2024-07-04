"Увидим, что будут выбирать дети". Бабак рассказал, как будет действовать система грантов в 2024 году

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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'Увидим, что будут выбирать дети'. Бабак рассказал, как будет действовать система грантов в 2024 году

Гранты на образование заработают с 2025 года, однако в ближайшее время Верховная Рада должна принять постановление об экспериментальном внедрении дофинансирования студентов. На этом заметил председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Чиновник подчеркнул, что в этом году образовательное ведомство проанализирует, какие специальности будут выбирать поступающие. А с помощью грантов государство планирует финансово стимулировать избирать нужные для государства профессии. Об этом говорится на официальном вебпортале парламента.

''Увидим, что будут выбирать дети''. Бабак рассказал, как будет действовать система грантов в 2024 году

"В ближайшие недели правительство должно принять постановление, которое экспериментально введет гранты на обучение в высших учебных заведениях. Таким образом мы увидим, что будут выбирать дети, мы будем пытаться их финансово стимулировать выбирать нужные для государства профессии. По результатам эксперимента с грантовым поступлением мы сможем сделать выводы и правильно подкорректировать ко второму чтению законопроект №10399, чтобы он был принят до конца этого года и заработал уже со следующего года", – отметил чиновник.

По словам Бабака, полный переход на систему государственных грантов или льготного кредитования одновременно с отменой государственного заказа кажется несколько рискованным.

''Увидим, что будут выбирать дети''. Бабак рассказал, как будет действовать система грантов в 2024 году

Он объясняет, что абитуриенты часто выбирают "модные" профессии, из-за чего страна может терять важные специальности, не популярные среди поступающих. Кроме того, чиновник отметил, что в Украине в то же время увеличивается госзаказ, например, на военные науки, на специальности, связанные с военной промышленностью.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в МОН сообщили, кто сможет получить больше средств на обучение за грантом.

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