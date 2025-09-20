''Уже можно собирать чемоданы?'' Украинка, чей сын учится в Польше, забила тревогу из-за тренировочной эвакуации в школе

Украинка Елена Васильчук, сын которой учится в Польше, забила тревогу из-за тренировочной эвакуации в школе. По ее словам, классный руководитель сказал, что обучение будут проходить на тот случай, если начнется война.

В заметке в Тhreads она спросила, время ли это для того, чтобы начать собирать чемоданы. В то же время пользователи соцсети по-разному отреагировали на сообщение Васильчук.

"Польша. Детям в школе сегодня сказал классный руководитель, что на днях будет проводиться в школе тренировочная эвакуация детей в случае войны. Уже можно начинать собирать чемоданы?" – написала женщина.

Так, некоторые из украинцев, которые находятся в Польше, рассказали, что подобные тренировки проводят ежегодно, поэтому ничего удивительного в этом нет.

"В прошлом году тоже в сентябре проводили такие мероприятия. 2 раза проводили. Это у них нормальная практика. Тренируют детей на случай пожара или других чрезвычайных ситуаций".

"Ну я работала в польской школе – мы еще в 22 году тренировали детей – эвакуации в тревогу. Это нормально и надо готовиться всем – с такой недокраиной рядом как Россия".

В то же время некоторые указали, что война не обойдет и Польшу и это вопрос времени и посоветовали собирать чемоданы.

"Следите за посольствами и за макдональдсом. Вот если мак закроется тогда точно надо эвакуироваться".

"Думаю давно пора. Война в Польше вопрос времени".

