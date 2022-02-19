В Алабаме первоклассники спасли учительницу: у нее случился приступ из-за COVID-19

В американском штате Алабама первоклассники спасли свою учительницу. У преподавательницы случился приступ – как позже оказалось, из-за COVID-19.

Дети не растерялись и благодаря им учительнице оперативно оказали помощь. Об этом сообщает WHNT.

Когда люди думают о службах экстренного реагирования, то на ум вряд ли приходят первоклассники. Но ученики Cedar Hill Elementary School в Алабаме оказались именно в этой роли.

Как-то в январе учительнице 1 класса начальной школы Трейси Ходжес во время урока стало плохо.

"Мое зрение стало размытым. Ученики сидели за столом, но я даже не могла их различить. Один из детей спросил меня, что происходит", – вспоминает учительница.

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Одна из маленьких учениц Ходжес по имени Эмери Джонсон рассказала, что преподавательница начала трястись и сказала позвать на помощь. А после потеряла сознание.

Дети не растерялись: одни ученики побежали в класс к коллеге-учителю, другие – звать школьную медсестру.

Уже в больнице Трейси Ходжес узнала, что у нее случился припадок, вызванный осложнениями COVID-19. Тогда она не даже знала о болезни.

Женщина выздоровела и вернулась к работе в середине февраля. По этому случаю в школе устроили торжественное мероприятие. Спортзал наполнили аплодисменты – местные службы экстренного реагирования отметили символическими медалями учеников класса Ходжес за их храбрость, когда учительнице стало плохо. Громче всех аплодировала сама педагог. Для нее это больше, чем просто гордость, это – благодарность.

"Когда я сегодня увидела одного [ученика] со слезами на глазах, я вспомнила, что это было реально. Это было то, через что не должны проходить 6- или 7-летние дети, но они должны были это сделать, и они поступили правильно", – сказала гордая своими учениками Ходжес.

Женщина преподает уже 28 лет. Ей нравились все классы, но этот займет особое место в ее сердце.

"Я просто каждый день благодарю Бога за них", – призналась она.

Ученики говорят, что очень взволнованы возвращением своей учительницы. А еще они думают, что это довольно круто – официально зваться "героями Ходжес".

на сайте школы указано, что Трейси Ходжес замужем, у них с мужем двое сыновей. В свободное время их семья любит ходить в походы, кататься на водных лыжах и посещать футбольные матчи Алабамы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

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