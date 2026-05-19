В Бельгии и Британии дети тратят на домашнее задание по 20-30 минут, в Украине – по 3-4 часа: глава 'Батьків SOS' шокировала цифрами

В Бельгии для начальной школы на законодательном уровне установлены лимиты времени на выполнение домашнего задания. Так, в 1–2 классах дети должны тратить до 15 минут в день, в 3–4-х – не более 20-ти и до 30 минут в 5– 6 классах. Такие ограничения ввели, чтобы уменьшить перегрузку школьников и перейти от принципа "больше" к "лучше".

Британские подростки тратят на домашние задания около 4,9 часов в неделю, тогда как в украинских нагрузки традиционно выше. Так, на каждое из заданий по пяти предметам у школьников может уходить по 30-40 минут, что в итоге составит до четырех часов. Об этом рассказала глава общественной организации "Батьки SOS" Алена Парфенова в колонке медиа НУШ.

"Когда ребенок имеет задания по пяти предметам по 30–40 минут каждое, речь идет уже не об усвоении материала, а о выживании", – рассказывает Парфенова.

По ее словам, чрезмерная учебная нагрузка становится одной из причин списывания среди школьников в разных странах мира. Она отмечает, что в Европе ученики в среднем проводят в школе около 26 часов в неделю, а вместе с домашними заданиями нагрузка может превышать 40 часов.

В Украине дети имеют до 30–33 часов занятий только в школе, ведь изучают большое количество предметов. Парфенова также отмечает"педагогический шовинизм", когда каждый учитель задает чрезмерный объем домашней работы, не учитывая общую нагрузку ребенка.

Опрос ОО "Родители SOS", проведенный в апреле 2026 года среди 708 участников, показал, что 71,6% родителей считают большие объемы домашних заданий одной из причин нечестности учеников.

Согласно данным Eurydice, эффективность домашних заданий зависит не от их количества, а от качества и соответствия возрасту ребенка. Исследование показало, что короткие и четко связанные с уроком задания работают лучше, чем чрезмерная нагрузка, которая вызывает стресс и снижает мотивацию.

