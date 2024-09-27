В больших городах Украины хотят отделить лицеи от других звеньев образования: что известно

В крупных городах Украины необходимо отделять академические лицеи от начальной школы. Это нужно для того, чтобы обеспечить старшеклассникам качественные и разнообразные образовательные траектории.

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Об этом заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин во время презентации исследования "Профильная: какой будет реформа старшей школы". Он отметил, что создание новой сети учебных заведений потребует разных подходов.

"Учитывая разнообразие населенных пунктов, сеть школ будет нуждаться в разных подходах, однако большие города, в частности областные центры, должны иметь обособленные академические лицеи от 1-9 классов. Надеюсь, это будет отражено в законопроекте, это важно для обеспечения качественных и разнообразных образовательных траекторий", – сказал Колебошин.

Он также добавил, что без изменений в законодательстве о формировании сети реформа старшей школы не может быть качественно реализована.

Напомним, предварительно такие решения подтвердил заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив. Чиновник отметил, что для некоторых учебных заведений будут действовать исключения, которые будет определять правительство. Однако все лицеи, которые будут работать в 2030 году, должны насчитывать не менее 300 учеников, чтобы учителя могли обеспечивать качество образования, предусмотренное реформой.

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