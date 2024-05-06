В Бонне открыли первую украинскую гимназию: она платная и будет работать только на выходных

В немецком городе Бонне открыли первую украинскую гимназию. Первые два года будет длиться переходный период, поэтому пока учебное заведение будет работать только на выходных.

Оплата за обучение будет составлять 50 € в месяц. Около 40 украинских и немецких педагогов будут обучать школьников всех классов. Об этом сообщил сайт Амаль Франкфурт.

Скидки предусмотрены для учеников, семьи которых получают социальную помощь. Современные интерактивные классы расположены в четырехэтажном здании.

Напомним, немецкая система образования приняла огромное количество украинских школьников из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Чтобы дети легче адаптировались к иностранным учебным заведениям, для них создали адаптационные "брюкен-классы". Эти группы состоят только из украинцев, а подростки изучают немецкий, математику, английский, искусство, труд, кулинарию и спорт.

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Школьники, которые не "потянули" в гимназиях обычную или интеграционную учебу, шли в "брюкен-классы". Однако в 2024 году они должны полностью закрыться, ведь детей постепенно переводили в обычные немецкие. Впрочем, сейчас увеличивается количество учеников, которые возвращаются к адаптивным урокам. Украинские школьники не владеют языком этой страны на достаточном уровне, что влечет за собой трудности в обучении.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Чехии пройдет массовое тестирование украинских школьников.

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