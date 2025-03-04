В части регионов Украины продолжили дистанционное обучение в школах

В конце февраля значительное количество украинских учебных заведений объявили о переходе на дистанционное обучение из-за растущего количества заболевания учеников и учителей ОРВИ и гриппом. В некоторых регионах дети вернулись на очные уроки уже 3 марта.

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Несмотря на уменьшение количества больных, в некоторых областях было принято решение продолжить онлайн-обучение в школах. OBOZ.UA рассказывает, в каких регионах дети еще будут оставаться дома и сколько будут продолжаться дистанционные уроки.

Ивано-Франковская область

На Прикарпатье онлайн-обучение продлится до 11 марта. В области продолжают наблюдать превышение эпидпорога заболеваемости. По словам главы Ивано-Франковской областной военной администрации Светланы Онищук, в Ивано-Франковском и Коломыйском районах превышение составляет в 2,2 раза. Чуть меньше – в Калушском и Надворнянском районах. По словам чиновницы, возобновление образовательного процесса будут принимать администрации школ, анализируя уровень заболеваемости.

Житомирская область

С 3 марта ученики всех школ Житомирской территориальной общины будут учиться онлайн. Руководители образовательных учреждений ежедневно проводят мониторинг уровня заболеваемости школьников и персонала. В случае, если он будет превышать 15%, школа переводится на дистанционное обучение.

Из-за превышения эпидпорога с 24 февраля 2025 года онлайн переведено 175 учеников школ, 89 отдельных классов и 5 детсадов.

Закарпатье

В Закарпатье все школы переводят на дистанционное обучение до 7 марта включительно. Больше всего заболело жителей в Ужгородском, Тячевском, Береговском и Мукачевском районах. В настоящее время на карантине находится 66% учебных заведений и 51% детсадов.

Хмельницкая область

С 3 марта некоторые школы вернулись к очной учебе, однако часть учебных заведений остается на дистанционном, информирует vsim.ua ссылаясь на Департамент образования и науки Хмельницкой ОВА. В частности, 142 учебных заведения с 3 по 7 марта будут проводить уроки в онлайн формате.

Дистанционно будут учиться в Волочисской, Изяславской, Каменец-Подольской, Нетешинской, Славутской, Хмельницкой и Шепетовской общинах.

Черниговская область

В Прилуках во всех школах продлили онлайн-уроки до 7 марта, сообщает Суспільне. Показатель заболеваемости в учебных заведениях превысил 18%. 10 марта снова будут решать, как будут учиться дети. Детские садики пока работают в привычном режиме.

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