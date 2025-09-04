В ChatGPT появится родительский контроль: как это будет работать

Компания-разработчик ChatGPT OpenAI, объявила о том, что в приложении в ближайшее время появится новая функция – родительский контроль. По словам представителей, она начнет работать уже в течение следующего месяца.

Как объясняют в компании, разработка этой функции началась после обвинений в том, что ChatGPT и другие чат-боты способствовали самоповреждению или самоубийству среди подростков. Об этом сообщает сайт CNN.

Так, родительский контроль позволит взрослому связать свою учетную запись с подростковой.

Вместе с этим у родителей появятся возможности:

управлять тем, как ChatGPT реагирует на пользователей-подростков;

отключать такие функции, как память и история чата;

получать уведомления, когда система обнаруживает "момент острого стресса" во время его использования ребенком.

"Эти шаги – только начало. Мы будем продолжать изучать и укреплять наш подход, руководствуясь экспертами, с целью сделать ChatGPT максимально полезным и безопасным", – прокомментировали в OpenAI.

