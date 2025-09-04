В ChatGPT появится родительский контроль: как это будет работать
Компания-разработчик ChatGPT OpenAI, объявила о том, что в приложении в ближайшее время появится новая функция – родительский контроль. По словам представителей, она начнет работать уже в течение следующего месяца.
Как объясняют в компании, разработка этой функции началась после обвинений в том, что ChatGPT и другие чат-боты способствовали самоповреждению или самоубийству среди подростков. Об этом сообщает сайт CNN.
Так, родительский контроль позволит взрослому связать свою учетную запись с подростковой.
Вместе с этим у родителей появятся возможности:
"Эти шаги – только начало. Мы будем продолжать изучать и укреплять наш подход, руководствуясь экспертами, с целью сделать ChatGPT максимально полезным и безопасным", – прокомментировали в OpenAI.
Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Великобритании забили тревогу из-за поразительных цифр: 88% студентов используют ChatGPT в обучении.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!