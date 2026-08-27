"В чем ты пойдешь 1 сентября в школу?" Гениальный ответ пятиклассника рассмешил интернет

Украинцев рассмешил ответ пятиклассника, которого мама спросила, в чем он пойдет в школу. Мальчик ответил, что пойдет в слезах.

Об этом женщина рассказала в посте в Threads. "Сын идет в 5-й класс. Отказывается покупать что-либо к школе. Сегодня спрашиваю его: "В чем пойдёшь первого сентября в школу?" Он: "В слезах". И что тут скажешь", – поделилась мама школьника.

В комментариях пользователи сети иронично заметили, что слезам нужно подобрать достойную одежду, а кто-то шутил, что мальчик уже познал эту жизнь.

"Можно сказать: "Давай подберем твоим слезам достойные доспехи!"

"Мне кажется, его уже можно выпускать из школы. Он познал все истины этой жизни".

Напомним, украинцы устроили дискуссию по поводу цветов учительнице на 1 сентября. Одна из мам первоклассницы Надежда Кубиш поделилась, что сомневается в целесообразности такого подарка, ведь это может выглядеть как подхалимаж. Кроме того, она отметила, что родительское собрание ещё не состоялось и родители не знают друг друга, чтобы договориться насчёт цветов.

Мама также подчеркнула, что ребенок не знает учительницу, так зачем же ему дарить цветы незнакомому человеку. Кроме того, она считает, что нужно спросить у ребенка, хочет ли он поздравить учительницу таким образом с началом учебы в школе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в сети разгорелась дискуссия по поводу канцелярских товаров для школы.

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