В Черкасской области хотят закрыть более 60 школ: какой район под наибольшей угрозой

В Черкасской области должны закрыть 67 школ из-за того, что они малокомплектные и в них учится 40 и меньше учеников. Больше всего таких учебных заведений в Золотоношском районе – около 30%, а меньше всего в Черкасском – 7.

Начальник управления государственной службы качества образования Черкасской области Оксана Компаниец уверяет, что такая реформа поможет предоставить лучшие знания школьникам для их успешного будущего. В интервью "Суспільному" чиновница отметила, что результаты Национального мультипредметного теста показывают, что дети из сельской местности имеют худшие оценки, чем их сверстники из городов и с этим нужно что-то делать.

"Дети не имеют возможности применять групповые методы исследования. Им сложно сформировать те же социально-эмоциональные навыки, которые помогают качественному обучению. Дети не могут формировать навыки, относящиеся к стойкости, доверию, взаимодействию. С другой стороны, такие малокомплектные школы испытывают проблемы с кадровым обеспечением — это тоже факт, потому что в маленьких учебных заведениях учителю-предметнику трудно набрать часы. Выходит, что учитель вынужден преподавать несколько дисциплин", – сказала Компаниец.

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Напомним, Министерство образования и науки Украины приняло решение с 1 сентября 2025 года закрыть школы, в которых учится менее 45 детей и в большинстве своем находятся в селах. Образовательное ведомство объяснило, что такие изменения будут касаться только учеников 5-11 классов. То есть, дети, которые ходят в начальную школу, смогут и дальше посещать ближайшее к месту жительства учебное заведение.

В объяснении указано, что платить зарплаты педагогам, работающим в школах с количеством учеников менее 45 человек, из государственного бюджета не будут. Такие учителя смогут работать в опорных школах с обеспечением подвоза. Или же продолжать преподавать в малокомплектном учебном заведении, однако только если местные органы будут выделять деньги на их финансирование из собственного бюджета.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Ликарчук назвал "полным абсурдом" идею закрыть сельские школы и создать кампусы для детей из сел.

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