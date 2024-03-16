В Германии резко возросло количество соискателей высшего образования: в чем причина

В Германии резко возросло количество студентов в высших заведениях, из-за увеличения иностранцев, выбирающих обучение в этой стране. Их численность непрерывно растет с 2020 года и составляет 16%.

Согласно опубликованным данным, в 2023 году документы в немецкие вузы подали 481,5 тысячи человек, передает Deutsche Welle. В 2022 году количество первокурсников было на 1,6% меньше.

Самыми популярными специальностями среди поступающих стали правоведение, экономика и социальные науки. Практически каждый десятый студент избрал для исследования математику и естественное направление. 26% соискателей образования предпочли специальности, связанные с инженерией. Медицинские или другие программы, связанные со сферой здоровья, выбрали 7% первокурсников.

Напомним, в связи с войной России против Украины определенное количество выпускников решают получать образование за границей, в частности, выбирая соседнюю Чехию. Система в иностранных университетах может несколько отличаться от украинской. Это касается длительности программ, финансового вопроса и других организационных моментов.

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К примеру, в Украине сессия может длиться 2-3 недели, расписание занятий составляют в деканате, а коммуникацию проводят со старостами. В Чехии же слушатели руководствуются индивидуальным планом, а период лекций и экзаменов может длиться более месяца.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что бывший профессор пожертвовала 1 миллиард долларов, чтобы студенты медицинского колледжа в США могли учиться бесплатно.

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