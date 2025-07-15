В Германии зафиксировано рекордное количество учеников из Украины

В немецких школах учится рекордное количество украинских детей – около 227 тысяч. Больше всего учеников зарегистрировано в учебных заведениях Баварии, Баден-Вюртемберга и Северного Рейна-Вестфалии.

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Об этом информирует DW. Всего в Германии учится около 11 миллионов школьников. Количество украинских детей в немецких школах резко возросло после начала полномасштабной войны в феврале 2022 года и уже на конец 2022 года составило 200 тысяч.

В Баварии учится почти 38 тысяч украинских школьников. В Баден-Вюртемберге – около 34 тысяч, в Северном Рейн-Вестфалии – около 32 тысяч.

Напомним, около 40 тысяч украинских детей пошли в польские школы в прошлом учебном году. Несмотря на то, что с 1 сентября школьники обязаны быть на офлайн-обучении, их количество вдвое меньше, чем прогнозировало Министерство образования Польши.

Украинские школьники могут продолжить онлайн-обучение в своей школе только если они зачислены в выпускной класс и должны сдавать Национальный мультипредметный тест. Во всех других случаях украинские ученики обязаны посещать польскую школу. Кроме того, прогулы могут предусматривать лишение беженцев финансовой помощи от государства и штрафы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что почти каждый второй иностранный студент в Польше оказался украинцем.

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