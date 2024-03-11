К Харьковскому политеху, который входит в рейтинг лучших вузов мира, присоединят Институт ионосферы. Что известно

Институт ионосферы присоединят к Национальному техническому университету "Харьковский политехнический институт", попавшему в список лучших вузов мира в 2023 году. Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил, что реорганизация пройдет с полной сохранностью финансирования и материально-технической базы.

Об этом глава образовательного ведомства рассказал в Facebook. Он отметил, что вуз ионосферы сохранит статус отдельного исследовательского структурного подразделения в составе ХПИ. Благодаря слиянию усилится кадровый потенциал с привлечением дополнительного финансирования для научной деятельности и расширением доступа к материально-технической базе.

"Институт сохранит статус отдельного исследовательского структурного подразделения в составе ХПИ. Реорганизация будет происходить с полным сохранением имеющегося финансирования и материально-технической базы. В то же время присоединение учреждения позволит усилить кадровый потенциал, привлечь дополнительное финансирование для научной деятельности и расширить доступ к материально-технической базе. очередным шагом модернизации сети научных учреждений МОН и ЗВО", – написал Лисовой.

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Он добавил, что благодаря таким объединениям удастся создать более эффективное управление научными учреждениями, усиление конкурентоспособности ЗВО и создание мощных научных центров.

Напомним, ХПИ вошел в международный рейтинг The Times Higher Education Impact Rankings 2023 года, оцениваемый университетами по целям устойчивого развития ООН. ЗВО представлен в восьми категориях и признан лучшим среди украинских вузов в трех из них.

Times Higher Education University Impact Rankings – единственный мировой рейтинг, оценивающий глобальные успехи университетов мира в достижении целей ООН в сфере устойчивого развития (SDGs). Согласно правилам, каждый университет имел шанс выбрать из возможного перечня целей (17 категорий) не менее четырех и предоставить официальную информацию по этим вопросам.

Рейтинг учитывает тщательно откалиброванные показатели и сравнивает университеты по четырем широким областям: исследования, управления, информационно-разъяснительная работа и обучение.

НТУ ХПИ — один из крупнейших технических университетов Украины. Он является основателем нескольких действующих вузов, среди которых: Национальный аэрокосмический университет Харьковский авиационный институт, Харьковский национальный технический университет радиоэлектроники, Сумской государственный университет.

В учебном заведении действует 10 учебно-научных институтов и 103 кафедры, где учатся более 15 тысяч студентов. ХПИ аккредитован по самому высокому IV уровню, осуществляет подготовку специалистов по 50 специальностям и более 200 образовательным программам.

Политех также входит в топ-5 университетов Украины. В 2022 году уникальная программа подготовки IT-специалистов Innovation Campus НТУ ХПИ удостоена мирового "серебра" в области образования.

Институт ионосферы – один из крупнейших в мире научных центров, осуществляющий исследования в области физики околоземного космического пространства и солнечно-земных связей современным, наиболее точным и информативным методом некогерентного рассеяния радиоволн.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что мэр Харькова не поддержал решение МОН об объединении нескольких вузов в городе.

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