В Харьковской области офлайн-обучение может проходить только в одном районе: что для этого нужно

В Красноградском районе Харьковской области школьники могут выйти на офлайн-обучение. Для этого требуется решение педагогического совета, согласие родителей учеников и наличие в учебном заведении.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram. Он отметил, что офлайн-обучение может проводиться в общинах, которые не находятся на территории возможных боевых действий.

"Совет обороны Харьковской области дал разрешение органам местного самоуправления, которые не находятся на территории возможных боевых действий, самостоятельно принимать решение о форме обучения школьников. Таким образом, в Красноградском районе, где не предусмотрена зона возможных боевых действий, можно принимать решение о очном обучении за условия соблюдения указанных требований", – говорится в сообщении.

Напомним, школьники Харькова будут учиться в смешанном формате, ведь проводить уроки из-за постоянных обстрелов опасно. К началу нового учебного года в метрополитене оборудовали шесть станций, в которых будут функционировать настоящие школы. Обеспечить офлайн-обучение всех детей города нет возможности. Также в городе построена первая подземная школа, в которой сможет учиться 900 школьников в две смены. Кроме того, продолжается строительство еще трех таких учебных заведений и нескольких укрытий.

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