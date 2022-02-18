В харьковской школе ученикам рассказывают о знаменитых людях на примере Путина

В Харькове школьникам рассказывают об известных людях на примере президента России Владимира Путина. Такой учебный материал используют в школе №28 на уроке английского языка.

Фото из класса опубликовали администраторы Telegram-канала "Х... Харьков" в пятницу, 18 февраля (чтобы посмотреть снимок, досрколльте до конца страницы).

"Просто урок английского языка для 4 класса в 28 школе. Что могло пойти не так в этой картинке?" – подписали фото администраторы канала.

В центре кадра – телевизор. На экране коллаж, подписанный вверху "Speaking about famous people" ("Раззговор о знаменитых людях"). А под ней изображения и фото тех самых людей, очевидно, в качестве иллюстрации к теме. Среди них – президент РФ Владимир Путин.

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Еще преподаватель этой харьковской школы предлагает четвероклашкам изучать тему знаменитых людей на примере, в частности, Аллы Пугачевой, Александра Пушкина, Агаты Кристи, Уильяма Шекспира, Альберта Энштейна, Барака Обамы, Маргарет Тэтчер.

Слева вверху экрана указан логотип MyShared – российского ресурса.

"Myshared – это не только образовательный ресурс, но и социальная сеть, благодаря которой ваша работа станет доступной широкому кругу пользователей", – говорится в описании ресурса на его сайте.

По названию "Speaking about famous people" поиск быстро выдает эту презентацию. Указано, что она была загружена восемь лет назад. Причем в конце презентации есть слайд с вопросом "Что вы знаете о башкирской культуре?", под которым размещена информация о башкирских знаменитостях. Судя по всему, учитель использует на уроках материалы преподавателей РФ.

Башкортостан – республика в составе Российской Федерации, столица – Уфа

Мнение комментаторов относительно снимка из школы разделились. Одни не видят проблемы в том, что ученикам рассказывают о Путине как о знаменитом человеке.

"И что? Почему вы с ума сходите от вида Путина?" – не понимает пользователь под ником undefined .

"Автор, выдыхай и выпей таблетку. Или Путин уже новый Волан-де-Морт, чьё имя нельзя называть?" – написал пользователь Fun fotos .

Другие возмущены таки учебным материалом.

"По-хорошему, эта училка должна сразу получить уголовное дело и годика эдак три за решеткой. Для начала", – считает Pavlo Us .

"У нас не запрещено их показывать, но использовать фото диктаторов в качестве примера такого – бред. Тем более, что это лидер страны, которая с нами воюет и убивает наших граждан", – отмечает Herbarium .

Третьи отмечают – президента РФ могли обсуждать не в позитивном ключе.

"Ну путина здесь как тирана и нелюда могли привести в качестве примера. Известный – не значит позитивный и хороший. Типа как Гитлер и т.д.", – предполагает Roman V.

"Наверное, чтобы дети знали, как выглядит мировое х*йл*", – выдвинула версию Пані Людмила .

"Но они же известные. Не обязательно положительно про них говорить, может, это специально, научить детей ругаться на английском", – считает Natali Chamomile .

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :