В харьковской школе учительница завалила мальчика на парту. Видео

В школе Харькова №77 учительница английского языка возмутилась поведением ученика. Она взяла мальчика за руку, привела его в другой конец класса. Делала ему замечания, а в какой-то момент завалила ученика на парту.

Видео инцидента снял кто-то из одноклассников мальчика. Запись опубликовали администраторы Telegram-канала "Х... Харьков" во вторник, 8 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах записи видно, как учительница в конце класса берет за руку ученика 9-10 лет и довольно грубо ведет его. Она спрашивает, где тот сидит. Мальчик показывает рукой по направлению в начало кабинета, говорит "там" и преподавательница идет с ним туда.

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Они подходят к одной из парт, мальчик, судя по всему, пытается объясниться. Она приказывает ему чего-то не делать. Но слов ни одного из них на записи не разобрать. Затем слышно только, как в ответ мальчик говорит, что ничего плохого не сделал.

Затем автор записи переводит камеру в сторону, а когда в кадр снова попадают учительница и ученик, она продолжает держать его за руку и что-то говорить. Педагог заваливает ученика на парту и поясняет: "Ты делаешь замечание взрослым людям". Несколько секунд мальчик лежит, затем учительница поднимает ученика.

Конфликт разгорелся на перемене, поскольку большей части учеников в классе не было и слышны голоса детей в коридоре. Также на записи видно, что в классе присутствовала еще одна женщина, но она не вмешивалась.

Как говорится в посте "Х... Харькова", инцидент произошел в школе №77. А "воспитывала" мальчика учительница английского языка.

Мнения пользователей относительно событий на видео разделились. Одни комментаторы считают преподавательницу некомпетентной. И что бы ребенок ни сделал, никто не имеет права из учителей так себя вести – хватать и тащить под локти.

"Что бы ребенок ни сделал, никто не имеет права из учителей так себя вести – хватать и тащить под локти и т.д.", – отметила пользовательница Anya Bayda.

Другие же не понимают, что такого сделала учительница.

"Не понял, а что она ему плохого сделала?", – спрашивает пользователь Kienti.

Или считают, что видео "вырвано из контекста", и поддерживают педагога.

"Откуда вы знаете, что он сделал. Давайте полное видео", – пишет пользовательница Екатерина.

"А предисторию можно? Она ж его не просто так в себя начала приводить", – тоже считает, что у педагога могли быть "основания" для такого обращения с учеником, пользовательница Irina.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

В школе №92 Одессы учительница ударила по голове ученика 5 класса бутылкой. Инцидент произошел на уроке украинского языка. Преподавательница выхватила из рук мальчика пустую пластмассовую бутылку и два раза ударила по голове. Педагог в заведении больше не работает.