В Херсоне с 1 сентября закроют более 50 детсадов и школ: что известно

В Херсоне с 1 сентября 2026 года временно приостанавливают свою деятельность более детских садов, школ и внешкольных учреждений. Причиной называют уменьшение количества детей и необходимость оптимизации сети учебных заведений.

Соответствующее распоряжение подписал начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько. Руководителей учреждений обязали урегулировать кадровые вопросы в соответствии с трудовым законодательством, а также обеспечить перевод детей в другие учебные заведения по желанию родителей.

Среди учреждений, попавших в список – как крупные городские школы, так и детсады в разных районах Херсона, а также в Камышанах, Антоновке, Зеленовке и других населенных пунктах громады.

Управление образования должно отдельно проконтролировать соблюдение трудовых прав работников, в частности в случаях увольнения.

Напомним, что основной причиной закрытия малокомплектных школ в Украине стала необходимость предоставления детям доступа к качественному обучению и нормальной образовательной среде. В частности, в учебных заведениях, где мало школьников, нет среды для взаимного развития и нормальной социализации, а это и есть настоящее образование.

Почти каждая двадцатая школа в Украине имеет менее 45 учеников. В то же время есть заведения, где детей меньше, чем учителей. Несмотря на это, даже в самом отдаленном селе должны обязательно функционировать начальные школы.

