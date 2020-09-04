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В каких городах Украины школьники будут учиться дистанционно с 7 сентября: полный список

11.1т
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В населенных пунктах Украины, которые попадают в "красную" зону карантина, учебный процесс в школах происходит исключительно дистанционно.

Школы в "красной" зоне будут закрыты

Школы в "красной" зоне будут закрыты

avdet.org

Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 7 сентября по 20 сентября на дистанционное обучение перейдут школы следующих городов и районов:

  • Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

  • города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

  • город Дубно и Костопольский район Ровенской области;

  • города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

  • Великобурлукский район Харьковской области;

  • город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.

  • Бобровицкий район Черниговской области.

В то же время, до 13 сентября будут оставаться закрытыми школы в таких городах и районах:

  • Городенковский район Ивано-Франковской области;

  • города Острог и Радивиловский район Ровенской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 7 сентября начнут действовать новые зоны адаптивного карантина из-за коронавируса.

Ученые назвали вероятных распространителей COVID-19 в школах.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Теги
Коронавирус карантин
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