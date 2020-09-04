У яких містах України школярі навчатимуться дистанційно з 7 вересня: повний список

У населених пунктах України, які потрапляють до "червоної" зони карантину, навчальний процес у школах відбувається виключно дистанційно.
Школи в "червоній" зоні буде закрито
avdet.org
Згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 7 по 20 вересня на дистанційне навчання перейдуть школи таких міст і районів:
міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;
міста Біляївка, Ізмаїл і Болградський район Одеської області;
місто Дубно та Костопільський район Рівненської області;
міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський і Чортківський райони Тернопільської області;
Великобурлуцький район Харківської області;
місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький і Сторожинецький райони Чернівецької області.
Бобровицький район Чернігівської області.
Водночас до 13 вересня залишатимуться закритими школи в таких містах і районах:
Городенківський район Івано-Франківської області;
місто Острог і Радивилівський район Рівненської області.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 7 вересня почнуть діяти нові зони адаптивного карантину через коронавірус.
Учені назвали ймовірних розповсюджувачів COVID-19 у школах.
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