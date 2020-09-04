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У яких містах України школярі навчатимуться дистанційно з 7 вересня: повний список

16.1т
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У населених пунктах України, які потрапляють до "червоної" зони карантину, навчальний процес у школах відбувається виключно дистанційно.

Школи в "червоній" зоні буде закрито

Школи в "червоній" зоні буде закрито

avdet.org

Згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 7 по 20 вересня на дистанційне навчання перейдуть школи таких міст і районів:

  • міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;

  • міста Біляївка, Ізмаїл і Болградський район Одеської області;

  • місто Дубно та Костопільський район Рівненської області;

  • міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський і Чортківський райони Тернопільської області;

  • Великобурлуцький район Харківської області;

  • місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький і Сторожинецький райони Чернівецької області.

  • Бобровицький район Чернігівської області.

Водночас до 13 вересня залишатимуться закритими школи в таких містах і районах:

  • Городенківський район Івано-Франківської області;

  • місто Острог і Радивилівський район Рівненської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 7 вересня почнуть діяти нові зони адаптивного карантину через коронавірус.

Учені назвали ймовірних розповсюджувачів COVID-19 у школах.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Теги
Коронавірус карантин
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