В каком регионе Украины наибольшее количество поступающих выбрало физику на НМТ в 2025 году

Больше всего поступающих выбрало физику на национальном мультипредметном тесте в городе Киеве – 986 абитуриентов. В то же время в Днепропетровской области таких желающих оказалось 976. Третьей в списке стала Львовская область, где 564 выпускника сдавали тестирование по этому предмету.

Такие данные содержит отчет Украинского центра оценивания качества образования. Меньше всего поступающих выбирало этот предмет в Закарпатской области – 133 участников экзамена. 178 абитуриентов из Кировоградской области изъявили желание сдавать физику, еще 208 – в Черниговской области.

Напомним, хуже всего с математикой на НМТ-2025 справились выпускники из Закарпатской области. 14,6% абитуриентов из этого региона не преодолело порог, чтобы получить шанс на поступление.

На втором месте – Николаевская область, где таких 14% выпускников. На третьем – Кировоградская, где 13,4% не преодолели порог.

В то же время меньше всего таких выпускников в городе Киеве – 7,3% и Львовской области – 8,3%. Третьей стала Волынская область – 10%.

