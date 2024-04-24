В Китае и Финляндии тест длится 6 часов. Вакуленко дала совет украинским выпускникам, как справиться с НМТ

Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко посоветовала поступающими посещать все уроки и выполнять все домашние задания, чтобы приучиться к долгому упорному труду в аудитории. Это, по ее мнению, поможет школьникам справиться с заданиями на Национальном мультипредметном тесте, который продлится 4 часа с перерывом в 20 минут.

Об этом Вакуленко рассказала в интервью изданию "Зеркало недели". По ее словам, есть страны, в которых тестирование длится по 6 и более часов. К ним относятся Китай и Финляндия.

"Таких стран немало. Например, в Китае, Финляндии поступающие работают с чрезвычайно длинными тестами продолжительностью шесть и более часов. В Украине мы, конечно, не стремились к такой продолжительности тестов, но сейчас это лучший вариант проведения тестирования прежде всего для самих участников", – сказала директор УЦОКО.

По ее словам, нужно учитывать, что 10% выпускников будут сдавать НМТ-2024 за рубежом. Им, вероятно, придется ехать в пункт временного тестирования, который не всегда может быть рядом с местом жительства. Некоторые из них будут вынуждены добираться в другие города, дорога куда может быть недешевой и длительной.

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"Вероятнее всего, участника тестирования будет сопровождать в другой город мама, которой, возможно, придется брать с собой младшего ребенка, которого не с кем оставить дома. Следовательно, это будут семейные путешествия, и недешевые, особенно если придется ехать на тестирование несколько раз", – говорит Вакуленко.

То же касается и поступающих с временно оккупированных территорий или зоны боевых действий. Им также придется уезжать в более безопасное место для прохождения оценивания.

Руководитель УЦОКО привела в пример и воздушные тревоги, которые могут стать препятствием к проведению НМТ. Так что, по ее словам, учитывая все факторы, другого решения пока нет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда поступающие получат приглашение на НМТ-2024.

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