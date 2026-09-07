В классе 36 детей: юрист объяснил, что делать родителям и куда обращаться с жалобой

Согласно законодательству, количество учеников в классе начальной школы не может составлять менее 5 детей и более 24. Поэтому создание класса из 36 школьников является нарушением закона, и при наличии такого количества детей администрация должна открыть два класса.

Об этом отметил юрист Владимир Божинский в интервью медиа НУШ, отвечая на вопрос одной из мам, которая рассказала, что ее сын пойдет в 1 класс, куда набрали 36 первоклассников. Он также указал, что в случае разделения 36 детей на два класса по 18 человек, на уроках иностранного и украинского языков они не будут делиться на подгруппы. Ведь, согласно законодательству, классы делятся на подгруппы, если количество учеников превышает 23.

"Создание одного 1-го класса с 36 учениками является нарушением закона. Наличие 36 заявлений обязывает директора открыть два первых класса (например, по 18 учеников в каждом). Требования о "минимум 24 ученика в каждом новом классе" в законодательстве не существует, поскольку минимальная наполняемость класса составляет 5 человек", – пояснил юрист.

В случае возникновения ситуации, когда в классе количество детей превышает 24, родители могут обратиться к директору самостоятельно или коллективно с письменным заявлением, требуя отмены решения о формировании одного класса из 36 учеников. А также направить копию заявления в управление образования или учредителю учебного заведения, в государственную службу качества образования или к образовательному омбудсмену.

Напомним, учительница начальных классов Диана Палаш подняла болезненную тему наполняемости классов. В частности, она обратила внимание на то, что согласно реформе Новой украинской школы в классе должно быть не более 24 учеников. Несмотря на это, детей гораздо больше.

Палаш отметила, что установленное количество учеников позволяет применять индивидуальный подход к каждому и уделять внимание детям. Несмотря на это, реальность сильно отличается. В частности, у самой учительницы в классе более 30 школьников, а у ее коллег — 32–36 детей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, имеет ли право учитель делать замечания ребенку по поводу внешнего вида.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!