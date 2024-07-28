В Минобразования назвали количество школ в Украине, которые готовы к блекаутам: другие перейдут на синхронный формат

На сегодняшний день всего 50% украинских школ обеспечены генераторами и котельными, позволяющими продолжать образовательный процесс даже при отключении электроэнергии. Другие школы в случае блекаутов вынуждены будут перейти на синхронный формат работы.

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При таком сценарии учитель будет давать задание, а затем проверять их выполнение. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Сташков.

По его словам, в Украине есть школы, которые обеспечены генераторами, и они могут продолжать работу при отключении электроэнергии. Также в таких образовательных учреждениях есть свои котельные, способные обеспечить помещения теплом.

"Таких школ, по данным, которые нам предоставили регионы, более 50%. Это означает, что эти школы даже при отключении электроэнергии будут учиться в очном формате, если у них есть укрытие и разрешает ситуация с безопасностью", – заявил Сташков.

Кроме того, он отметил, что школа может заканчивать учебный год не обязательно 30 июня, а условно 30 мая, если выполнили учебную программу. Поэтому это не означает, что все школы будут учиться до 30 июня. В то же время, по словам Сташкова, из-за разных условий некоторые школы, которые не могут по объективным причинам организовать офлайн-обучение, будут вынуждены переходить на синхронный формат, когда учитель дает задание, а затем проверяет, как школьники овладели материалом.

Напомним, ученики 10 классов на обновленном предмете "Защита Украины" будут изучать вооружение, военную технику, знакомиться с принципами управления и планирования, а также узнают основы национальной безопасности и обороны страны.

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