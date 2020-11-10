В Минобразования предложили отправлять детей в школу с 5 лет

В Министерстве образования Украины рассматривают начало обучения детей в школах с пяти лет.

Как сообщил министр образования Сергей Шкарлет, этот был предложен на совещании в ведомстве с руководством областных управлений.

Он привел в пример, что в некоторых странах Европейского Союза начинают обучение в школах именно с этого возраста, а оканчивают в 17.

Шкарлет заявил, что в Минобразования обсуждается обучение с 5 лет пресс-служба Министерства цифровой трансформации

"Звучало такое предложение и на сегодняшнем совещании в Минобразования с руководителями областных управлений. Это стоит обсуждать, учитывая стандарты Новой украинской школы, и обсудить на педсоветах, в институтах повышения квалификации, с родителями. Министерство рассматривает все предложения "за" и "против"", – отметил он.

Шкарлет уточнил, что никаких решений приниматься не будет, пока не будут наработаны оптимальные варианты.

Также министр назвал фейком отказ от 12-летнего школьного образования.

"Дискуссия, которая не первый год продолжается в образовательном сообществе о сроках начала и завершения школьного образования, ни в коем случае не предусматривает возвращение десятилетки", – подчеркнул он.

Шкарлет добавил, что 12-летняя система является общеевропейской.

Telegram Сергея Шкарлета.

Telegram Сергея Шкарлета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 16 октября вступило в силу положение о получении общего среднего образования в дистанционной форме.