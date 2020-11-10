У МОН запропонували відправляти дітей до школи з 5 років

У Міністерстві освіти України розглядають початок навчання дітей в школах з п'яти років.

Як повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет, цей був запропонований на нараді у відомстві з керівництвом обласних управлінь.

Шкарлет заявив, що в Міносвіти обговорюється навчання з 5 років пресслужба Міністерства цифровий трансформації

Він навів приклад, що в деяких країнах Європейського Союзу починають навчання в школах саме з цього віку, а закінчують в 17.

"Звучала така пропозиція і на сьогоднішній нараді в МОН з керівниками обласних управлінь. Це варто обговорювати, враховуючи стандарти Нової української школи, і обговорити на педрадах, в інститутах підвищення кваліфікації, з батьками. Міністерство розглядає всі пропозиції "за" і "проти"" , – зазначив він.

Шкарлет уточнив, що жодні рішення не прийматимуться, поки не будуть напрацьовані оптимальні варіанти.

Також міністр назвав фейком відмову від 12-річної шкільної освіти.

"Дискусія, яка не перший рік триває в освітньому співтоваристві про терміни початку і завершення шкільної освіти, ні в якому разі не передбачає повернення десятирічки", – підкреслив він.

Шкарлет додав, що 12-річна система є загальноєвропейською.

Telegram Сергія Шкарлета.

Telegram Сергія Шкарлета.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 16 жовтня набуло чинності положення про отримання загальної середньої освіти в дистанційній формі.