В Минздраве объяснили, почему детям в школах разрешили не носить маски

В Украине ученикам 1-4 классов разрешили во время уроков в школе не надевать защитные маски, поскольку эта категория украинцев реже болеет коронавирусом (COVID-19).

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью "Радио Свобода". По словам чиновника, дети 1-4 классов имеют другой процент заболеваемости COVID-19.

Кроме того, Степанов пояснил, что детям сложнее надевать защитные маски.

Степанов объяснил, почему детям 1-4 классов разрешили не носить маски

"Когда мы говорим совместить нормальную жизнь с одной стороны и с другой получить безопасные условия обучения, то мы пришли к тому выводу, что не нужно детям носить защитные маски в школе", – отметил Степанов.

Он отметил, что в министерстве создали четкий алгоритм того, как ученики будут ходить в школу с нового учебного года 1 сентября. Новые правила предусматривают, в частности, изменение начала учебного дня, отмену "шведских" столов в столовых. Кроме того, администрации школ призвали открывать для учащихся различные выходы и входы в помещение.

Напомним, ранее Степанов заявил, что ученикам в школах хватит одной маски на целый день, так как надевать ее нужно не всегда. "Потому что они не всегда в них находятся. Можно положить маску в карман, когда начинается урок, а на перемене – надеть снова. Кроме того, сейчас много тканевых масок. Когда ребенок пришел домой эту маску нужно постирать и погладить", – сказал глава МОЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, по новым правилам карантина в Украине, с 1 сентября обучение в школах с "красной" зоны распространения COVID-19 будет проходить в онлайн-режиме. Тогда как в "оранжевых" учителя будут проводить уроки в защитных щитках.

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