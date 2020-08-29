У МОЗ пояснили, чому дітям у школах дозволили не носити маски

В Україні учням 1-4 класів дозволили під час уроків у школі не одягати захисні маски, оскільки ця категорія українців рідше хворіє на коронавірус (COVID-19).

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов у інтерв'ю для "Радіо Свобода". За словами посадовця, діти 1-4 класів мають інший відсоток захворюваності на COVID-19.

Крім того, степанов пояснив, що дітям складніше одягати захисні маски.

Степанов пояснив, чому дітям 1-4 класів дозволили не носити маски

"Коли ми говоримо поєднати нормальне життя з одного боку і з іншого отримати безпечні умови навчання, то ми прийшли до того висновку, що не потрібно дітям носити захисні маски у школі", – зазначив Степанов.

Він наголосив, що у міністерстві створили чіткий алгоритм того, як учні ходитимуть до школи із нового навчального року 1 вересня. Нові правила передбачають, зокрема, зміну початку навчального дня, відміну "шведських" столів у ідальнях. Крім того, адміністрації шкіл закликали відкривати для учнів різні виходи та входи до приміщення.

Нагадаємо, раніше Степанов заявив, що учням у школах вистачить однієї маски на цілий день, оскільки надягати її потрібно не завжди. "Тому що вони не завжди в них перебувають. Можна покласти маску в кишеню, коли починається урок, а на перерві– надягнути знову. Крім того, зараз багато тканинних масок. Коли дитина прийшла додому цю маску потрібно випрати і попрасувати", – сказав глава МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за новими правилами карантину в Україні, з 1 вересня навчання у школах із "червоної" зони поширення COVID-19 відбуватиметься в онлайн-режимі. Тоді як у "помаранчевих" учителі проводитимуть уроки в захисних щитках.

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