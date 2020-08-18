В Минздраве уточнили требования к работе школ в зависимости от зоны карантина

По новым правилам карантина в Украине, с 1 сентября обучение в школах с "красной" зоны распространения COVID-19 будет проходить в онлайн-режиме. Тогда как в "оранжевых" учителя будут проводить уроки в защитных щитках.

О новых реалиях учебного процесса рассказал во время выступления на Всеукраинской онлайн-конференции "Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021" главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. Мероприятие состоялось 18 августа, передают "Факты".

"На территориях с "красным" уровнем опасности предусмотрены жесткие меры безопасности – посещение учебных заведений соискателями образования запрещено, в том числе и дошкольных учреждений", – предупредил он.

В Минздраве рассказали о реалиях школьного обучения в условиях карантина в Украине

Так, дети будут учиться онлайн, но только на тот период, пока их регион будет находиться в самой плохой карантинной зоне. В то же время в "оранжевой", "желтой" и "зеленой" зонах школы будут работать.

Также заместитель главы Минздрава добавил, что учителя и ученики должны будут заходить в школу в масках, но в классах можно будет находиться без них. В то же время одни педагоги смогут проводить уроки без защитной маски, а остальным придется рассказывать материал, надев защитный щиток. Последнее будет зависеть от того, к какой из карантинных зон относиться тот или иной регион.

В регионах "красной" зоны дети будут учиться онлайн, в других – ходить в школу в масках

"Учителям будет разрешено преподавать без маски на лице. Но в школах "оранжевой" зоны рекомендуется находиться в защитном щитке. Он прозрачный и позволяет передавать эмоции, чтобы не нарушать образовательный процесс", – пояснил Ляшко.

Рекомендации Минздрава к обучению в школах с 1 сентября 2020 года:

к работе не допускать работников с температурой более 37,2 градуса;

учителя должны рассказывать родителям и ученикам о симптомах коронавируса;

руководитель учреждения должен разработать график и маршруты в школу, чтобы избежать скопления людей;

учителя могут преподавать без масок, но в "оранжевой" зоне они должны носить защитный щиток.

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал о том, как начнется новый учебный год в Украине в условиях адаптивного карантина и будет проходить по новым правилам и рекомендациям.