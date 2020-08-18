У МОЗ уточнили вимоги до роботи шкіл залежно від зони карантину

За новими правилами карантину в Україні, з 1 вересня навчання у школах із "червоної" зони поширення COVID-19 відбуватиметься в онлайн-режимі. Тоді як у "помаранчевих" учителі проводитимуть уроки в захисних щитках.

Про нові реалії навчального процесу розповів під час виступу на Всеукраїнській онлайн-конференції "Освіта в умовах пандемії: як організувати навчальний рік 2020-2021" головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Захід відбувся 18 серпня, передають "Факти".

"На територіях із "червоним" рівнем небезпеки передбачено найжорсткіші заходи безпеки – відвідування закладів освіти здобувачами освіти буде заборонено, зокрема й дошкільних закладів”, – попередив він.

У МОЗ розповіли про реалії шкільного навчання за умов карантину в Україні

Так, діти навчатимуться онлайн, однак лише на той період, поки їхній регіон перебуватиме у найгіршій карантинній зоні. Водночас у "помаранчевій", "жовтій" та "зеленій" зонах школи працюватимуть.

Також заступник очільника МОЗ додав, що вчителі й учні матимуть заходити до школи у масках, але в класах можна буде перебувати без них. Водночас одні педагоги зможуть проводити уроки без захисної маски, а іншим доведеться викладати матеріал, надівши захисний щиток. Останнє залежатиме від того, до якої із карантинних зон належатиме той чи інший регіон.

У регіонах "червоної" зони діти навчатимуться онлайн, в інших – ходитимуть до школи в масках

"Учителям буде дозволено викладати без маски на обличчі. Але у школах "помаранчевої" зони рекомендовано перебувати в захисному щитку. Він прозорий і дозволяє передавати емоції, щоб не порушувати освітній процес", – пояснив Ляшко.

Рекомендації МОЗ до навчання у школах із 1 вересня 2020 року:

до роботи не допускати працівників із температурою понад 37,2 градуса;

вчителі мають розповідати батькам та учням про симптоми коронавірусу;

керівник закладу має розробити графік і маршрути до школи, аби уникнути скупчення людей;

вчителі можуть викладати без масок, однак у "помаранчевій" зоні вони мають носити захисний щиток.

Раніше OBOZREVATEL докладно розповідав про те, як розпочнеться новий навчальний рік в Україні в умовах адаптивного карантину й триватиме за новими правилами та рекомендаціями.