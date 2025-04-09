В МОН отреагировали на слухи об объединении Одесского медицинского университета с Пищевой академией

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий опроверг информацию об объединении Одесского национального медицинского университета с Одесским национальным технологическим университетом. Чиновник призвал доверять только официальной информации.

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В сообщении в Facebook он поделился, что ему пришлось успокаивать людей, поверивших слухам. Также Винницкому позвонил и министр здравоохранения Виктор Ляшко спросить не нуждается ли он в "психологическом лечении".

"Весь день работал в Одессе. Утро началось с "красного телефона" – куча сообщений: правда ли, что я поехал сегодня в этот славный город вина и пальмиры, чтобы объединить – внимание! – медицинский университет с пищевым (да-да – именно так). Уважаемые друзья Одессы! Это реально прикольно! Спасибо, что рассмешили! Но имейте совесть!", – написал Винницкий.

"Сегодня действительно была встреча с коллективом Одесского национального технологического университета (он же в народе "пищевой") и я был вынужден людей успокаивать, что полностью еще с ума не сошел! Кстати, Виктор Ляшко мне еще позвонил, спросить или я может не нуждаюсь в психологическом лечении", – добавил он.

Как оказалось, в сети накануне визита Винницкого в Одессу появилась информация об объединении медицинских и пищевых вузов. Это вызывало беспокойство со стороны местных жителей.

Напомним, накануне стало известно, что в Украине планируется объединить еще 7-8 вузов в течение года. Сделать это МОН обещало в IV квартале 2025 года. Какие именно учреждения высшего образования объединят в этом году и по каким критериям их будут выбирать – пока неизвестно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Национальный университет "Одесская юридическая академия" пока не будут объединяться с ОНУ имени Мечникова.

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