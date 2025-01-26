В МОН озвучили неутешительный прогноз относительно школ в Украине: в первый класс пойдет на треть меньше детей

В Министерстве образования и науки считают, что количество школьников в Украине будет продолжать сокращаться. Согласно прогнозу, через пять лет в первые классы пойдет за 30% меньше учеников, чем в 2024 году.

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Громадам следует готовить сети школ к такому сценарию. Об этом агентству Укринформ сказала заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева. По ее словам, в первую очередь это связано с низкой рождаемостью.

"Количество детей, которые сейчас учатся в первом классе по отношению к тем, кто учится в седьмом, меньше на более 30%. И если взять статистику рождаемости последних лет, то к 2029-му году в первый класс пойдут еще на 30% меньше детей, чем сейчас учатся в первом классе", – сказала представительница образовательного ведомства.

Кузьмичева добавила, что образовательные учреждения в Украине нужно готовить к тому, что школьников будет становиться все меньше. На первое место нужно ставить качество предоставляемых образовательных услуг.

По словам замминистра, уже сейчас более 50% школ по всей стране имеют наполненность 200 и менее детей, и это влияет на качество образования.

"Мы можем дальше продолжать умалчивать и быть в иллюзии, что почти 13 тысяч школ по Украине имеют потенциал для жизни. Это может быть политически выгодной позицией. Но соответствует ли это действительности? Нет, конечно", – добавила она.

Ранее стало известно, что Кабинет министров Украины планирует с 1 сентября 2025 года прекратить финансирование малокомплектных школ. В расчет образовательной субвенции включат только учреждения, в которых обучается не менее 45 детей.

В МОН считают, что такие изменения должны стимулировать местные органы самоуправления обеспечивать ученикам громад более качественное образование в больших школах.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине внесут изменения в Госстандарт начального образования. Планируется, чтоб в нем были учтены вызовы, с которыми система образования столкнулась после начала полномасштабного вторжения России.

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