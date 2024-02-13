МОН рассказало о ситуации с учебниками для 5 и 6 классов. Данные по регионам

Министерство образования и науки Украины опубликовало данные относительно учебников для 5 и 6 классов по программе Новой украинской школы. Часть из пособий уже доставлена в школы и областные книжные базы.

В сообщении Минобразования отмечено, что для 5 классов поступило 80% книг, 81% из которых уже в учебных заведениях. В частности, это учебники таких предметов, как иностранные языки, курс "Здоровье, безопасность и благосостояние", этика, искусство и технологии. Ведомство также отметило, что издания по истории Украины уже полностью доставлены в школы.

Школьники 6 классов получили 79% изданий из 80% доставленных. Это книги по информатике, курсу "Здоровье, безопасность и благосостояние" и этике. Все учебники украинского языка, украинской и зарубежной литературы, иностранных языков, истории Украины, математики, естественных наук и технологий, которые печатались за государственные средства уже полностью доставлены в школы.

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"2023 год стал годом, когда впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину государство выделило средства на печать учебников. В 2022 году их направили на оборонные нужды, поэтому в прошлом году МОН принял решение прежде всего печатать учебники для 5–6 классов, которые учатся по новым программам", – говорится в сообщении.

Напомним, МОН одобрило учебники для 7 класса по программе НУШ. В список изданий, получивших гриф, вошло 127 наименований пособий для общего среднего образования. В течение февраля учителя смогут ознакомиться с онлайн-макетами учебников и выбрать издания, по которым они захотят работать в дальнейшем.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что глава УЦОКО посоветовала изменить подход к созданию учебников в Украине.

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