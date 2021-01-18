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В МОН разрешили "вернуть" выдачу красных дипломов в Украине

2.3т
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Украинские высшие учебные учреждения могут продолжать выдавать выпускникам так называемые красные дипломы (с отличием).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки на официальном сайте. В ведомстве пояснили, что только прорабатывают приказ №1571 "Об утверждении форм документов о высшем образовании (научной степени) и приложения к ним, образца академической справки". Работы ведутся совместно с Министерством юстиции.

Документ вступит в силу только после регистрации в Минюсте и опубликования в издании "Официальный вестник Украины".

Вузы Украины могут выдавать красные дипломы

Вузы Украины могут выдавать красные дипломы. Источник: Emily Ranquist: Pexels

Emily Ranquist: Pexels

Данные об особых достижениях выпускников можно вносить приложении к диплому в шестом разделе ("Дополнительная информация").

Требования к присуждению награды учреждения образования определяют самостоятельно.

В МОН напомнили, что в Украине предусмотрены такие виды документов о высшем образовании (научной степени):

  • диплом младшего бакалавра;

  • диплом бакалавра;

  • диплом магистра;

  • диплом доктора философии/искусства;

  • диплом доктора наук.

mon.gov.ua
mon.gov.ua

Напомним, 29 декабря министр Сергей Шкарлет подписал приказ об утверждении новых форм документов о высшем образовании и научных степенях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине могут пересмотреть количество обязательных предметов для старшеклассников – они получат возможность сами выбирать их для изучения.

  • Кроме того, в МОН рассматривают вариант начала обучения в школах с пяти лет. Как сказал Шкарлет, так делают в некоторых странах Евросоюза, и дети заканчивают школу уже в 17.

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Автор
Дарья Дурова Дарья Дурова
Темы
Обучение Образование в Украине
Место
Украина
Тег
Министерство образования Украины
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