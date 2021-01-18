В МОН разрешили "вернуть" выдачу красных дипломов в Украине

Украинские высшие учебные учреждения могут продолжать выдавать выпускникам так называемые красные дипломы (с отличием).
Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки на официальном сайте. В ведомстве пояснили, что только прорабатывают приказ №1571 "Об утверждении форм документов о высшем образовании (научной степени) и приложения к ним, образца академической справки". Работы ведутся совместно с Министерством юстиции.
Документ вступит в силу только после регистрации в Минюсте и опубликования в издании "Официальный вестник Украины".
Вузы Украины могут выдавать красные дипломы. Источник: Emily Ranquist: Pexels
Emily Ranquist: Pexels
Данные об особых достижениях выпускников можно вносить приложении к диплому в шестом разделе ("Дополнительная информация").
Требования к присуждению награды учреждения образования определяют самостоятельно.
В МОН напомнили, что в Украине предусмотрены такие виды документов о высшем образовании (научной степени):
диплом младшего бакалавра;
диплом бакалавра;
диплом магистра;
диплом доктора философии/искусства;
диплом доктора наук.
Напомним, 29 декабря министр Сергей Шкарлет подписал приказ об утверждении новых форм документов о высшем образовании и научных степенях.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине могут пересмотреть количество обязательных предметов для старшеклассников – они получат возможность сами выбирать их для изучения.
Кроме того, в МОН рассматривают вариант начала обучения в школах с пяти лет. Как сказал Шкарлет, так делают в некоторых странах Евросоюза, и дети заканчивают школу уже в 17.
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