В МОН спрогнозировали, какой предмет по выбору станет самым популярным на НМТ-2024.

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий рассказал, какой предмет по выбору станет самым популярным на Национальном мультипредметном тесте в 2024 году. По мнению МОН, выпускники будут чаще всего выбирать английский язык.

Об этом чиновник рассказал в интервью Укринформу. Он также сказал, что процесс прохождения НМТ продлится до середины июня.

"Прогнозируем, что в следующем году многие поступающие будут выбирать четвертым предметом английский язык. Процесс сдачи НМТ поступающими в 2024 году, как и в прошлом году, будет продолжаться до середины июня. Надеюсь, что к началу весны у нас уже достаточно хорошо будет развита инфраструктура укрытий, чтобы НМТ проводилось все-таки там", – сказал Винницкий.

Он подчеркнул, что в соответствии с принятым законом, предусматривающим внесение изменений во вступительную кампанию 2024 года, выпускники будут сдавать экзамен НМТ по четырем предметам. Из них три обязательных – украинский язык, математика и история Украины, и один на выбор – иностранный язык, физика, химия, биология, украинская литература и география.

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Напомним, в зависимости от суммы баллов, которые выпускники получат на экзамене по НМТ, будет зависеть сумма гранта на обучение. Размер помощи может изменяться, и государство будет покрывать 80%, 70% или только 30% в зависимости от успеваемости студента.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в МОН объяснили, на какие специальности можно будет поступить на бюджет, а на каких – воспользоваться грантом на обучение.

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