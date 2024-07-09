В нескольких регионах Украины зафиксировали рекордное количество участников дополнительной сессии НМТ-2024

Во Львовской области для участия в дополнительной сессии Национального мультипредметного теста-2024 зарегистрировалось рекордное количество поступающих – более трех тысяч. В 2023 году таких участников было 450.

Такую информацию предоставила директор Львовского регионального центра оценивания качества образования Лариса Середяк, передает "Еспресо.Захід". Она отметила, что для такого количества поступающих нужно было найти места, поэтому надеется на ответственность абитуриентов.

"Этот дополнительный период регистрации был безумным, ведь для всех нужно найти эти места. Я надеюсь, что все участники придут, потому что ту картину, которую мы наблюдаем на ЕВЭ, она чрезвычайно впечатляет, потому что это до 40% неявки. А это ресурс человеческий, компьютерные и государственные средства, во время войны это очень безответственно", – сказала Середяк.

В Житомирской области для участия в дополнительной сессии НМТ-2024 зарегистрировалось 668 абитуриентов. Это почти в четыре раза больше чем в прошлом. В частности, в 2023-м количество участников второго периода было 172.

Такую информацию предоставила заместитель руководителя Винницкого регионального центра оценивания качества образования Людмила Марцева в интервью Суспільному. Она отметила, что подать заявки на дополнительную сессию могут поступающие, которые по уважительной причине не смогли принять участие в основной.

Также рекордное количество абитуриентов заметно и в Ривненской области. В частности, в этом году количество участников второго периода НМТ в пять раз больше, чем в 2023-м. Так, в прошлом таких поступающих в регионе было 183, а в 2024-м их более тысячи.

В то же время для сдачи НМТ в дополнительный период на Волыни зарегистрировалось более 2 тысяч участников. В прошлые годы таких поступающих было в десять раз меньше. По словам заведующей отделом ВНО и мониторинговых исследований Волынского института последипломного педагогического образования Аллы Корнейко, это рекордное и нетипично большое количество участников.

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