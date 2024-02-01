В Нидерландах могут закрыть украинскую школу, которой нет аналогов во всей стране. Чем она уникальна

В нидерландском городе Бреда в июле могут закрыть украинскую школу из-за завершения действия закона о временных учебных заведениях для украинских детей. Школьники здесь учатся по программе Министерства образования и науки Украины, одновременно подтягивая свои знания по нидерландскому языку. Кроме этого, уникальность состоит еще и в том, что все оценки могут быть перенесены в школы учеников в родной стране. И при возвращении они смогут продолжить ходить в тот же класс, в котором учились предварительно.

Руководитель заведения Яап Омен рассказал в интервью Укринформу, что нужно, чтобы школа просуществовала еще хотя бы год. Это необходимо для того, чтобы украинские дети смогли подтянуть свои знания по нидерландскому языку и пойти в местные учебные заведения. Сейчас здесь учится 94 школьника из Украины в возрасте от 10 до 18 лет, которые вынуждены были покинуть дома из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Идея объединить украинскую и нидерландскую образовательные системы возникла по нескольким причинам, делится директор школы. В частности, чтобы обеспечить живое общение детям-беженцам и предоставить школьникам возможность учиться полноценную неделю. По его словам, в местной системе не хватало учителей, чтобы ученики могли получать качественное образование. Кроме того, существует и языковой барьер.

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"Не хватало нидерландских педагогов, чтобы обеспечить украинцам полную неделю нидерландского образования. Теперь непросто найти здешних преподавателей. К тому же дети не владели нидерландским языком. Итак, наша школа устранила две проблемы: во-первых, по дальнейшему получению украинского образования и изучению нидерландского языка, во-вторых, теперь нам хватает педагогов", – отмечает руководитель заведения.

В школе работает 8 учителей из Украины, 7 из которых – беженцы из-за войны. Педагог по математике Оксана де Коннинг перед началом полномасштабного вторжения имела уже три года опыта ведения уроков в местной школе. Когда она увидела, сколько украинских детей прибывает, поняла, что им нужна помощь, ведь нидерландская система образования отличается от украинской.

"Все это время я вела переговоры с мэрией, образовательными заведениями, знакомила педагогов с директорами школ, и через полтора года упорных усилий нам все удалось. Была открыта школа, где обучают полностью по украинской программе. Еще два предмета – нидерландский язык и гражданство Нидерландов преподают на нидерландском. Согласно действующему законодательству, треть предметов – на нидерландском языке и две трети – на украинском", – делится учительница.

Заведение образования лично посетил посол Украины в Нидерландах Александр Карасевич и пообщался с украинскими учениками. Он отметил, что школа действительно уникальна, а некоторые школьники тратят по несколько часов на дорогу, чтобы попасть на уроки. По его словам, когда дети вернутся домой, они смогут поделиться своим опытом обучения в этой стране, что принесет пользу украинской системе образования.

"Мы вместе с мэрией города Бреды, с местной образовательной администрацией, с руководителями школы будем работать с правительством, чтобы в исключение они дали возможность детям еще год доучиться в этой школе", – заверил посол.

Поддерживает желание продлить сроки существования учебного заведения и заместитель мэра города Бреды Арьен ван Друнен. Он говорит, что дети и так травмированы войной, так что важно дать им возможность получать качественные знания и поддержку в безопасной среде. По его словам, у многих учеников есть проблемы из-за пережитых в связи с войной событий.

"Здесь мы можем поддерживать их как можно лучше, организуя различные мероприятия, обеспечивая им нормальное детство. Приятно видеть, что дети снова могут просто смеяться, несмотря на то, что им пришлось пережить", – сказал заммэра.

Школьники мечтают, чтобы они продолжали ходить в уникальную украинско-нидерландскую школу, ведь никто не знает, сколько будет длиться война. Кроме этого, дети не готовы идти в местные учебные заведения и учиться исключительно на иностранном языке, ведь это будет влиять на усвоение их знаний и поиск новых друзей.

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