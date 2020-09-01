В Николаеве класс и группы детсадов ушли на самоизоляцию в первый же день учебы – СМИ

В Николаеве в первый учебный день на самоизоляцию отправился класс в школе и две группы в двух детсадах.

Как сообщает СВІДОК.info со ссылкой на источники в управлении образования, это произошло из-за контактов с людьми, зараженными коронавирусом.

В Николаеве класс и две группы отправились на самоизоляцию. Фото 24tv.ua

"В школе № 19 один из классов ушёл на самоизоляцию. Также в детсаду № 71 на самоизоляцию отправили группу, а в саду № 95 – группу и воспитателей", – сказано в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Бердянске у одного из учеников общеобразовательной школы №4 подтвердили COVID-19.

В учебном заведении провели комплекс противоэпидемических мероприятий. Обучение в классе приостановили до 17 сентября, до этого времени оно будет проводиться в онлайн-режиме.

Напомним, что в Харькове 1 сентября, несмотря на карантинный запрет проведения школьной линейки ко Дню знаний, учеников собрали на массовом мероприятии в парке.