У Миколаєві клас і групи дитсадків пішли на самоізоляцію в перший же день навчання – ЗМІ

У Миколаєві в перший навчальний день на самоізоляцію відправився клас у школі і дві групи в двох дитсадках.

Як повідомляє СВІДОК.info з посиланням на джерела в управлінні освіти, це сталося через контакти з людьми, зараженими коронавірусом.

У Миколаєві клас і дві групи вирушили на самоізоляцію. Фото 24tv.ua

"У школі №19 один із класів пішов на самоізоляцію. Також у дитсадку №71 на самоізоляцію відправили групу, а в саду №95 – групу і вихователів", – йдеться у повідомленні.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Бердянську в одного з учнів загальноосвітньої школи №4 підтвердили COVID-19.

У навчальному закладі провели комплекс протиепідемічних заходів. Навчання в класі призупинили до 17 вересня, до цього часу воно буде проводитися в онлайн-режимі.

Нагадаємо, що в Харкові 1 вересня, незважаючи на карантинну заборону проведення шкільної лінійки до Дня знань, учнів зібрали на масовому заході в парку.