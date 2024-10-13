В НМТ добавят задания по истории Руси-Украины: Лисовой анонсировал изменения

В национальном мультипредметном тесте (НМТ) по истории Украины для поступления выпускников школ в высшие учебные заведения появятся задачния по истории Руси-Украины. Их добавят к тестам уже в 2025 году.

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Об этом сказал министр образования и науки Украины Оксен Лесовой в Верховной Раде во время вопросов к правительству, передает Укринформ. Он отметил, что ведомство поддержало соответствующее предложение народных депутатов.

"С Украинским центром оценивания качества образования мы отработали эту позицию: до 10 процентов в тестах по истории будут добавлены именно с периода истории Руси-Украины", – сказал глава МОН.

Министр пояснил, что заданий в тесте не будет больше, однако время на его выполнение будет увеличено.

Речь идет об истории Киевской Руси (в исторических источниках это государство называли Русь, а сейчас Украина-Русь) – средневековое украинское государство со столицей в Киеве, существовавшее со второй половины IX до середины XIII в., основой которого были современные украинские земли.

Ранее украинский студент Святослав Гонский, который второй раз сдавал Национальный мультипредметный тест, рассказал, что самым тяжелым предметом на экзамене в 2024 году для него была история Украины. По его словам, было много дат и большинство поступающих не может их запомнить.

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