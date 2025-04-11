В Одессе объединят два вуза: стало известно истинную причину визита Винницкого

В Одессе будет создано единственное морское учреждение высшего образования. В частности, планируется объединить Национальный университет "Одесская морская академия" и Одесский морской университет.

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Об этом сообщил ректор морской академии Михаил Миюсов в Facebook. Он отметил, что в учебном заведении состоялась встреча членов ректоратов с заместителем министра образования и науки Михаилом Винницким.

По словам Миюсова, между руководством ВУЗов были обсуждены механизмы, сроки объединения, определение органов управления, а также важные для обоих университетов организационные мероприятия.

"Во время встречи был достигнут консенсус относительно необходимости создания в Одессе единого морского учреждения высшего образования, обсуждены механизмы, сроки объединения, определение руководящих органов участников объединения, а также другие важные для жизнедеятельности обоих университетов организационные мероприятия, связанные с созданием на базе двух университетов нового юридического лица, формированием обновленного мощного морского заведения высшего образования Украины", – написал Миюсов.

Напомним, Винницкий опроверг информацию об объединении Одесского национального медицинского университета с Одесским национальным технологическим университетом. Чиновник призвал доверять только официальной информации.

Он поделился, что ему пришлось успокаивать людей, поверившим слухам. Также Винницкому позвонил и министр здравоохранения Виктор Ляшко спросить не нуждается ли он в "психологическом лечении".

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