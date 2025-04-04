Около 17% студентов, которые выехали из Украины по программе обмена, не вернулись: Винницкий озвучил тревожные данные

В Украину не вернулось около 17% студентов, которые выехали за границу по программе обмена. Речь идет о молодых людях в возрасте 18–22 лет, которые учатся на бакалавриате.

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Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в комментарии Укринформу. По словам чиновника, пока это не критическая цифра, чтобы отменить возможности для выезда, однако тревожная.

"Есть существенная часть ребят, а это 15-17% тех, кто поехал на академическую мобильность и не вернулся вовремя. Пока это не критическая цифра, чтобы отменять возможности для выезда. Она еще не критичная, но тревожная", – сказал чиновник.

Он также отметил, что в некоторых учебных заведениях показатели очень высокие, а в других фактически все студенты возвращаются. По словам Винницкого, МОН будет обращаться к ректорам вузов, которые являются частью программы обменов студентов, чтобы их комиссии внимательнее отбирали тех, кто едет на мобильность.

Напомним, доцент кафедры украинского языка обратилась в учебные заведения с просьбой прекратить призывать молодежь выезжать из Украины. В частности, по ее словам, компаниям, занимающимся формированием групп на летние заработки в Европе, не стоит приглашать студентов.

Педагог отмечает, что дети, которые выезжают по подобным программам, уже не вернутся домой, ведь адаптируются в других странах очень быстро.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в 2024 году в украинские университеты на первый курс бакалавриата поступили 197 тысяч студентов. Это количество абитуриентов является самым низким за последние девять лет.

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