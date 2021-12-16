В одесском училище на студентов-поваров посыпался потолок: один парень в больнице. Видео
В здании Одесского высшего профессионального училища морского туристического сервиса №26 обвалился потолок. Это произошло в одной из учебных кухонь – там как раз проходило занятие у студентов.
По предварительной информации, пострадал один парень. Об инциденте сообщил Telegram-канал "Х**вая Одесса" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
ЧП произошло в Одесском высшем профессиональном училище морского туристического сервиса на Пушкинской, 18. В среду, 15 декабря, там обвалился потолок.
Судя по опубликованному видео, на одной из учебных кухонь будущие повара как раз готовили, когда с потолка посыпались куски штукатурки.
На записи видно, что на столах стоят кастрюли, разделочные доски, нарезанные овощи, слышны голоса нескольких человек. А вот на потолке – в штукатурке зияет крупная дыра. Также есть фото с крупными кусками штукатурки на полу.
Администраторы Telegram-канала сообщили, что в результате ЧП один из студентов пострадал, он в больнице. В подверждение прикрепили снимок с парнем на больничной койке, его лицо закрыли смайлом. Какие у студента травмы и в каком он состоянии, не сообщается.
Училище находится в центре Одессы по улице Пушкинской в трехэтажном здании 1857 года постройки, которое является памятником архитектуры. В училище готовят специалистов сферы обслуживания морского туристического сервиса, ресторанного и гостиничного хозяйства, туристических агентств.
Согласно информации на сайте заведения, там готовят таких специалистов:
поваров судовых;
барменов судовых;
официантов судовых;
кондитеров судовых;
бортпроводников судовых;
мастер ресторанного обслуживания.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
В школе №111 Одессы в кабинете информатики с потолка посыпалась штукатурка. Директор школы сказала, что потолок начал сыпаться на перемене, так что в классе никого не было. А штукатурка не выдержала беготни учеников средних классов этажом выше. Инцидент произошел 29 ноября.
В одной из аудиторий Одесского национального университета им. И.И. Мечникова начали отпадать куски штукатурки. Это произошло 23 ноября, во время лекции в аудитории № 43 на первом этаже. Никто не пострадал.
В конце сентября в Новгород-Северском Черниговской области в одном из классов гимназии №1 им. Б.Майстренко обвалился потолок. Это произошло во вторник, 21 сентября, на перерыве – из класса как раз все вышли, поэтому никто не пострадал. Здание гимназии №1 в Новгород-Северском завершили строительство в 1912 году.