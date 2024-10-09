В одном из финских городов детям раздали бумажные учебники вместо ноутбуков: что случилось

В одной из школ финского города Рийгимяки школьникам раздали учебники вместо ноутбуков и планшетов. Родителей и учителей беспокоит негативное влияние гаджетов на молодежь, поэтому местные власти прибегли к радикальным действиям.

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До недавнего времени всем детям с 11 лет бесплатно выдавали ноутбуки, а книгами перестали пользоваться в 2018 году, сообщает телеканал NTD. Но потому, что подростки проводят в экранах не менее 6 часов и имеют ухудшение результатов их знаний, в городе решили вернуться в бумажные издания для школьников.

Школьники делятся, что при наличии ноутбуков могли отвлекаться, заходить на другие сайты, из-за чего страдало сосредоточение на важной информации во время уроков. В то же время учителя рады таким изменениям и считают, что именно это решение поможет иметь лучшую концентрацию на уроках.

В настоящее время правительство Финляндии разрабатывает новый закон, запрещающий использовать мобильные телефоны на уроках в школе.

Напомним, в колледжах Франции, где учатся дети от 11 до 14 лет, с января 2025 будет действовать правило запрета пользования мобильными телефонами. Оно уже введено в первых 200 школах.

Таким образом, руководство государства планирует противодействовать насилию в интернете и уменьшить влияние цифровых технологий на подростков. По словам специалистов, дети должны больше быть на улице, играть со сверстниками, бегать. В то время как гаджеты могут вытеснять эти потребности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие страны Европы уже запретили мобильные телефоны в школах, а какие ввели ограничения.

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