В одном из городов Украины педагоги будут получать ежемесячную доплату в 2000 грн

Педагоги Александрийской общины (Кировоградская область) будут получать ежемесячную доплату в две тысячи гривен. Об этом заявил мэр Сергей Кузьменко. Он обратился к депутатам с просьбой поддержать данное решение на следующей сессии.

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В официальном Telegram-канале чиновник отметил, что уже в апреле учителя школ, воспитатели в садах и педагоги внешкольных заведений будут получать дополнительные к зарплате средства. Финансирование будет происходить из местного бюджета.

"На ближайшей сессии горсовета, которая состоится 3 апреля, я обращусь к депутатам с просьбой поддержать это решение. Таким образом в Александрийской общине вводится Александрийская педагогическая доплата. Это означает, что уже в апреле каждый педагогический специалист, работающий в школе, детсаду и внешкольном заведении – в основную заработную плату получит дополнительные 2000 гривен из местного бюджета", – сказал чиновник.

Напомним, учителя Киева будут получать ежемесячные доплаты за счет средств местных бюджетов. Так, в столице зарплаты педагогов будут повышены на 30% в соответствии с квалификационной категорией. Всего будут направлены дополнительные 2,4 миллиарда гривен на фонд заработной платы.

Также более 220 миллионов гривен выделено и для педагогов Одессы.

В этом регионе доплату распределили следующим образом:

педагогические работники школ, садов, внешкольных учреждений будут получать 2000 грн.;

библиотекари, медики в образовании, уборщики, подсобные рабочие, лаборанты, повара в садах – по 1000 грн;

молодые специалисты – 3000 грн, как в прошлом году.

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